Explosie in Schipperskwartier in Antwerpen: Zelfde pand twee weken geleden ook al geviseerd

Buurtbewoners werden kort na middernacht opgeschrikt door een luide knal. Het is nog niet duidelijk wat voor explosief er gebruikt werd, maar de deur van het pand is volledig vernield en is op straat gevallen. "Er was een hele harde knal en veel rook", getuigt een geschrokken vrouw die er al 47 jaar woont. "Er stonden twee boodschappentrolley's in de gang, de wieltjes zijn er af. En onze fietspomp staat helemaal krom.""

De politie heeft de straat afgesloten en ook ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse voor een onderzoek.