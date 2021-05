Op deze vier extra plaatsen in Vlaanderen kan je deze zomer zwemmen in openlucht 

In Vlaanderen mag je enkel in erkende zwemwateren gaan zwemmen. Dat betekent dat zwemmen in openlucht op veel plaatsen, onder meer in alle bevaarbare waterlopen van de Vlaamse Waterweg, uitdrukkelijk verboden is. Dat komt omdat de kwaliteit van het zwemwater niet altijd gegarandeerd kan worden, omdat de waterlopen niet overal even vlot toegankelijk zijn, of omdat er geen toezicht van redders kan worden voorzien. Ook in verschillende vijvers die het Agentschap Natuur en Bos beheert, is zwemmen niet toegelaten, onder meer door de hoge eisen die de Vlaamse milieumaatschappij VLAREM oplegt voor zwemwaterkwaliteit. Daarnaast zijn douches, kleedkamers en redders verplicht en is overal zwemmen ook niet wenselijk voor de biodiversiteit.