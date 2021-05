Filmfestival Docville start op eerste dag dat bioscopen weer open mogen

Het filmfestival moest dit jaar al verschillende keren worden uitgesteld. "Normaal gezien vindt Docville altijd in maart plaats. Maar dat kon toen nog niet. Het werd april en nog later werd het mei. Uiteindelijk hebben we het nog eens moeten verplaatsen naar 9 juni, de eerste dag dat de filmzalen weer open mogen", vertelt organisator An De Winter. De heropening van de bioscopen is één van de versoepelingen die door het Overlegcomité zijn aangekondigd. Als op 9 juni het aantal bezette bedden op de diensten intensieve zorgen laag genoeg is en voldoende mensen gevaccineerd zijn, kan je weer naar de film.

Docville programmeert nationale en internationale documentaires en vindt plaats van 9 tot en met 19 juni. Tickets en info vind je op de website van het filmfestival.