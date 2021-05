Expo in Gent toont foto's uit privécollectie Frida Kahlo, waarom is de Mexicaanse kunstenares zo populair? 

Sinds 2009 reizen de foto’s de wereld rond en nu zijn ze voor het eerst te zien in België, in de Sint-Pietersabdij in Gent. Er zijn heel kwetsbare beelden bij van Frida in haar ziekbed, met verbanden en tractiesystemen. Heel privé, toch? Heidi Lenaerts, Klara-presentatrice en Frida Kahlo-kenner weerlegt dat in een gesprek in "Culture Club" op Radio 1: "Ze heeft haar hele levensverhaal aan ons getoond; ze vertelde alles in haar werken. Ik denk dat ze het ook niet erg zou gevonden hebben. Ze hield ook altijd de regie over haar foto's en de manier waarop ze recht in de lens keek."

Patty Delanghe: “Foto’s waren zeer belangrijk voor Frida Kahlo. Ze had er een emotionele band mee, bewaarde ze, verknipte ze soms, drukte er kussen op.” In Gent zijn hier en daar afdrukken van haar felrode lippenstift te zien. “Vooral in tijden dat ze in bed lag te recupereren hield ze de foto’s van geliefden dicht bij zich.”