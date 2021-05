Geen traditionele Dodentocht, wel een alternatief: "Het kriebelt bij wandelaars om opnieuw fysiek samen te komen"

"Het is nog even afwachten wat de gemeenten en veiligheidsdiensten beslissen. Eventueel kunnen we de grote hoeveelheid wandelaars wel spreiden over meerdere dagen of laten vertrekken vanop verschillende plaatsen", zegt Robyn. "We hopen alleszins dat de betrokken diensten ons zo snel mogelijk laten weten wat er kan en niet kan. Maar wat er ook uit de bus komt: we komen met een alternatief op de proppen."