George Washington is een Kortrijkzaan (en uitvinder van de oploskoffie)

Ondernemer, uitvinder, avonturier: George Washington was het allemaal. Zoon van een Britse vader en een Belgische moeder. Eind 19de eeuw emigreerde hij naar Amerika waar hij naast een gloeikousenfabriek voor olielampen ook een koffieplantage overnam in Guatemala. Die baatte hij 2 jaar uit en daar verrichtte hij onderzoek naar de productie van oploskoffie. Terug in de Verenigde Staten werd hij de belangrijkste fabrikant van oploskoffie, een product dat elke Amerikaanse soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog meekrijgt in zijn rantsoen. Washington’s coffee, werd een weergaloos succes. Op het einde van de oorlog produceerde hij 37.000 pond oploskoffie per dag.

(Lees verder onder de foto)