Gratis fietsenstalling deze zomer in parkeergarage Grote Markt Mechelen: grote nood blijkt uit bevraging

"We willen dan bekijken of het werkt, of er Mechelaars naartoe komen", zegt schepen voor Mobiliteit Vicky Vanmarcke (Open VLD). "Als dat zo is, dan kunnen we ook nog gaan kijken naar infrastructurele maatregelen, waarbij we de stalling kunnen afsluiten en je bijvoorbeeld toegangscodes nodig hebt. Zo kunnen we dan naar een bewaakte stalling gaan in plaats van alleen een overdekte."

Ook andere diensten zouden dan kunnen aangeboden worden: "Zoals een fietshersteldienst en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Maar dat zal dus nog niet voor nu zijn.”