Grootouders terug welkom op materniteit in ziekenhuis Tielt: kijken mag, aankomen nog niet

Oma Mieke: “Ik heb hier zeer lang naar uitgekeken, maar ik wist dat ik geduld moest uitoefenen, gezien de coronamaatregelen. Vanmiddag kreeg ik veel berichtjes van mensen op sociale media die me vertelden dat ik mocht gaan kijken, dus ik zat wel al even op hete kolen. Ik heb geluk gehad, maar nu is het wachten tot komend weekend. Dan kan ik Kasper bij Brecht en Katrien thuis wel in mijn armen nemen. Gelukkig dat we ondertussen zijn gevaccineerd, maar we zullen toch alle voorzichtigheid aan de dag leggen als we dat doen.”