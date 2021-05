Honderden Bredenaars stappen mogelijk naar de rechter omdat er te veel kalk in hun kraantjeswater zit

Vande Lanotte hoopt dat het niet tot een proces moet komen, maar sluit gerechtelijke stappen niet uit als de Watergroep geen voldoende antwoord geeft. "De discussie is in elk geval vrij uniek", zegt hij. "Want je zou inderdaad kunnen stellen dat er niks fout is met dat water omdat het aan de wettelijke normen voldoet en dus drinkbaar is. Maar het is niet omdat je het kan drinken, dat er geen problemen zijn. Als er door dat water toestellen en installaties stuk gaan, dan vinden wij dat de Watergoep ook daar voor verantwoordelijk is."