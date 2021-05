Indiase variant duikt op in Bonheiden, Putte en Heist-op-den-Berg: "Oproep tot voorzichtigheid maar geen extra maatregelen"

In de regio van Bonheiden, Putte en Heist-op-den-Berg zijn 31 mensen besmet met de Indiase variant van het coronavirus. 246 mensen hebben een hoogrisicocontact gehad. "Het gaat vermoedelijk om uitbraken die terug te brengen zijn tot schoolse contacten", zegt burgemeester van Heist-op-den-Berg Luc Vleugels (CD&V) op Radio 2 Antwerpen. "Vier scholen zijn betrokken."

De lokale besturen werken samen met de Eerstelijnszone Bonstato, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de ziekenhuizen om de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen.



De burgemeesters van Bonheiden, Putte en Heist-op-den-Berg roepen hun inwoners wel op om extra voorzichtig te zijn en de maatregelen strikt op te volgen. "In tegenstelling tot wat we vroeger al eens hebben gedaan, gaan we deze keer de vrijetijdsbestedingen en buitenschoolse activiteiten niet verbieden. Kinderen die schoollopen in dezelfde school waar een haard is vastgesteld, geven we de raad om de coronamaatregelen nog nauwgezetter toe te passen en hun buitenschoolse activiteiten een week of twee op te schorten", zegt Vleugels nog.