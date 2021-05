Antilliaanse Feesten gaan dan toch door deze zomer: "Kleinere editie met lokale artiesten"

"Onze festivalplannen voor dit jaar zaten eigenlijk in de diepvriezer. Maar na het laatste overlegcomité bleek er toch hoop voor de zomer. We hebben snel de koppen bij elkaar gestoken en er komt in augustus opnieuw een editie van de Antilliaanse Feesten", zegt Freya Verschueren in "Start Je Dag". Vorige zomer waren er geen Antilliaanse Feesten in Hoogstraten door corona. "Dit jaar gaan we voor een kleinschaliger festival. Daarom noemen we het 'Piti', het creoolse woord voor klein. We hebben nu nog minder dan 100 dagen om het te organiseren maar het gaat lukken."