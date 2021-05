Na een nacht zoeken nog altijd geen spoor van gewapende militair Jurgen Conings, E314 nog altijd afgesloten 

350 agenten in totaal waren uiteindelijk betrokken bij de actie gisterennamiddag in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg. Op vraag van het OCAD en het crisiscentrum werd dat natuurgebied afgesloten. Het federaal parket heeft sterke vermoedens dat de spoorloze militair zich daar verschanst. De E314 tussen Genk en Maasmechelen, ter hoogte van het park, is afgesloten. Enkele Limburgse moskeeën hebben de deuren gesloten.