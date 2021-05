Israël akkoord met staakt-het-vuren in Gaza

Israël heeft ook vandaag nog doelwitten gebombardeerd in de Gazastrook, daarbij zijn vandaag weer vijf Palestijnen omgekomen, dat brengt het totaal op 232. Ook Hamas heeft weer raketten afgevuurd in de richting van Israël. Voor zover bekend zijn er daar geen nieuwe slachtoffers gevallen, in totaal vielen in Israël minstens twaalf doden. Maar voor het eerst sinds het geweld in het MIdden-Oosten elf dagen geleden oplaaide, is er dus een bestand in de maak.