Leerlingen bezoeken tuin koning Filip: "Hij maakte grapje dat we buren zijn"

Juf Ellen mocht mee op bezoek met de vijfdejaars en was onder de indruk: “We voelden ons vereerd want het Paleis is zoiets abstract en buiten de leefwereld van de kinderen. Al onze kinderen komen uit Laken en vanuit de tuin konden we de achterkant zien van hun huizen. Ze konden dat echt wel verbinden met hun eigen woonplaats, maar vanuit het standpunt van de tuin. Ze hebben de koning daar ook op aangesproken en dan maakte hij een grapje dat we buren zijn. Het was heel fijn, zeker omdat die tuin normaal helemaal is afgesloten. Het is echt een heel mooi domein ook.”