Brussels Parlementslid Carla Dejonghe (Open VLD) wil meer losloopzones voor honden

Volgens Dejonghe heeft een hond die af en toe kan loslopen minder stress en worden de dieren daardoor ook socialer. "Als er een plek is speciaal voor hen kunnen ze ook geen wandelaars of kinderen storen. Veel mensen laten hun hond nu los lopen in het bos, wat eigenlijk verboden is. De dieren vernielen dan bloemen en planten en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Eerder deze week werd een vrouw nog omvergelopen door een groep grote, losgelaten honden in het Dudenpark. Daarom moeten ze meer plekjes voor zichzelf krijgen. Er zijn zeker nog plaatsen in Brussel waar dat kan. Waarom niet in een stukje van het Zoniënwoud bijvoorbeeld?", aldus Dejonghe.

Met de petitie pleit de politica ook voor meer vuilnisbakken voor hondenpoepzakjes. Ook vindt ze dat de signalisatie over waar honden precies los mogen rondlopen soms duidelijker kan.