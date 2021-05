Mechelse wegpiraat rijdt waslijst overtredingen bijeen: auto in beslag genomen

Woensdagvoormiddag kwam een auto met hoge snelheid uit de Karekietstraat in Mechelen gereden, op de rijstrook voor het tegemoetkomend verkeer. De verkeersploeg van de politie zette daarop de achtervolging in en kon de wagen kort daarna tegenhouden. Achter het stuur troffen ze een 24-jarige man aan, in kledij van een beveiligingsfirma en duidelijk onder invloed van cannabis.

De man reed met een voorlopig rijbewijs, maar er hing geen L-teken op zijn auto. Die was ook zwaar beschadigd aan de voorkant. Op de achterbank lag een losse fles lachgas.

Bij de politie waren al meerdere meldingen van "onverantwoord rijgedrag" binnengekomen over de auto, onder meer straatracen. De chauffeur kon ook geen verzekerings-, inschrijvings- en keuringsbewijs voorleggen. De politie nam de auto bestuurlijk in beslag en de bestuurder is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt.