Minister van Defensie Dedonder (PS) kondigt "harde maatregelen" aan tegen extremisten in het leger

Resultaten van het onderzoek dat ze eerder al had aangekondigd heeft Dedonder vandaag nog niet. Maar ze zegt wel klaar en duidelijk dat de veiligheidsprocedures bij Defensie zullen worden aangescherpt. Dat vindt ook premier De Croo. "De interne procedures en de interne controles moeten absoluut aangescherpt worden", zei hij in de Kamer.

De Croo had ook een algemene boodschap. "In onze maatschappij is geen plaats voor haatspraak, is er geen plaats voor ongebreideld racisme. Het oproepen tot haat en geweld is iets dat onaanvaardbaar is", aldus de premier. "Of het nu gaat over virologen, over wetenschappers of over politieke tegenstanders: zoiets is bij wet strafbaar en het is iets wat wij als maatschappij nooit kunnen aanvaarden."