Onderschatten leger en politie het potentiële gevaar van extreemrechts? Lahlali en Francken in debat

Advocaat Abderrahim Lahlali vindt dat leger en politie het potentiële gevaar dat uitgaat van extreemrechts onderschatten. Hij pleit voor een soort deradicaliseringsbeleid, naar het voorbeeld van de aanpak om islamitische radicalisering tegen te gaan. Kamerlid Theo Francken (N-VA) relativeert de grootte van het probleem met extreemrechts in het leger. Beiden gingen met elkaar in debat in "De afspraak".