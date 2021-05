Opnieuw ongeval bij werkzaamheden op E313 in Geel-West: bestuurder van bestelwagen lichtgewond

Rond 9 uur is er opnieuw een ongeval gebeurd op de E313 in Westerlo, ter hoogte van de werkzaamheden bij Geel-West richting Antwerpen. Een bestelwagen botste er in de staart van de file op een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelwagen werd door de brandweer bevrijd. Hij is met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de vrachtwagen raakte niet gewond.