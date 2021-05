Oppositie in Maldegem dient klacht in tegen het gemeentebestuur: "Bijna 4 keer te veel betaald voor gronden"

In Maldegem zit het er bovenarms op tussen meederheid en oppositie na een klacht over te dure gronden. CD&V stapte naar de gourverneur omdat de oppositiepartij vindt dat het gemeentebestuur veel te veel heeft betaald voor gronden waar extra sport- en recreatiegebieden moeten komen.

Burgemeester Bart Van Hulle (Open VLD) geeft toe dat er meer wordt betaald dan de gronden geschat zijn maar noemt de klacht een politieke afrekening. "CD&V zat zelf in het vorige bestuur dat de gronden aan 300 euro per vierkante meter wilde kopen", legt hij uit. "Nu zullen we maar 100 euro per vierkante meter betalen." CD&V-voorzitter Alain Van Hoecke weerlegt die kritiek. "Er is al jaren sprake van om de gronden te kopen en steeds gebeurt het niet omdat de prijs gewoon te hoog is."