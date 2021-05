Oppositie stuurt pandemiewet terug naar de Raad van State

Maar omdat de Raad van State enkel het voorontwerp van de pandemiewet aan een advies heeft onderworpen en de meerderheid de tekst intussen nog heeft aangepast met een reeks amendementen, vinden N-VA, Vlaams Belang, PVDA, DéFI en CDH dat de Raad opnieuw een advies moet geven. De goedkeuring van 50 van de 150 Kamerleden volstaat daarvoor, uiteindelijk steunden 60 parlementsleden het voorstel.



De sanitaire noodwet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) - over de gezondheidsaspecten in een pandemie - is hetzelfde lot beschoren. Daar vroeg en kreeg de oppositie het advies van de Raad van State op een aantal amendementen van CDH.

Kamervoorzitster Eliane Tillieux benadrukt dat ze de urgente behandeling vraagt bij de Raad van State. Het rechtscollege heeft minstens vijf werkdagen nodig om het advies af te leveren.