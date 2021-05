Paard in Lievegem bevalt uitzonderlijk van gezonde tweeling: "Normaal is zo'n dracht een nachtmerrie"

Heuglijk én bijzonder nieuws uit de ruiterschool El Hacienda in Zomergem, bij Lievegem, want daar is een kerngezonde paardentweeling geboren. "Dat is erg uitzonderlijk want meestal sterft er 1 veulen, in sommige gevallen overleeft zelfs geen enkel jong dier en in het ergste scenario blijft ook de moeder in de bevalling", vertelt Shauni Windels van de ruiterschool.