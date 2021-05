Palestijnse arts uit Roeselare: "De situatie in Gaza is verschrikkelijk"

"Zo’n oorlog is een verschrikkelijke ervaring voor gewone burgers en als arts en gynaecoloog weegt de machteloosheid misschien nog zwaarder door. We zijn opgeleid om levens te redden, maar toen overheerste de dood ons werk. In de oorlog van 2014 stierven tientallen zwangere vrouwen tijdens de luchtaanvallen en bombardementen. Bij vrouwen, die in het laatste trimester van hun zwangerschap waren, probeerden we via een keizerssnede nog de baby’s te redden. Soms met een positief resultaat. Die gruwel blijft aan je kleven als arts. Het is gewoonweg verschrikkelijk."