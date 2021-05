BEKIJK - Protestactie van Amerikaanse Joden betuigt steun aan Palestijnen 

In New York houden Amerikaanse Joden een protestactie om hun steun te betuigen aan de Palestijnen. Dat is opmerkelijk, want de Amerikaanse regeringen, zowel onder Republikeinse als Democratische vlag, hebben altijd vooral de Israëli's gesteund. Zo'n zeven miljoen Amerikanen zijn Joods, maar een groeiend aantal jonge Amerikaanse Joden staat veel kritischer tegen het gevoerde beleid van Isräel tegenover de Palestijnen. Onze Amerika-correspondent Björn Soenens ging ter plekke met hen praten.