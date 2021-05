Traditionele reuzenoptocht Katuit in Dendermonde uitgesteld naar volgend jaar

De reuzenoptocht in Dendermonde lokte twee zomers geleden, voor er sprake was van het coronavirus, nog 30.000 bezoekers. Dat is een pak meer dan de toegelaten 5.000 mensen bij evenementen in openlucht volgens de regels die nu voor de zomer op tafel liggen. "De stoet vindt plaats in de stad en we kunnen moeilijk testen en controleren wie er allemaal komt kijken."