Russische autoriteiten: "Gezondheid Navalny is verbeterd"

De oppositieleider werd in februari veroordeeld tot een celstraf drieënhalf jaar, waarvan hij nog twee jaar en acht maanden effectief moet uitzitten. Eind maart is Navalny in hongerstaking gegaan om te protesteren tegen de ontoereikende medische verzorging in de gevangenis. Hij wou namelijk een onderzoek door een onafhankelijk arts.



Omdat Navalny erg verzwakte werd hij overgebracht naar de ziekenboeg van de gevangenis. Onafhankelijke artsen konden hem onderzoeken en stelden vast dat Navalny een dubbele hernia had, cystes op zijn lever en aangetaste zenuwen in zijn benen. Zijn hongerstaking beëindigde hij na meer dan 20 dagen op aandringen van zijn artsen.