Slachtoffers van schadelijke PIP-borstimplantaten krijgen vergoeding in Frankrijk

In 2010 kwam het gezondheidsschandaal aan het licht nadat dokters een patroon hadden ontdekt van gescheurde implantaten. Duizenden slachtoffers verenigden zich en dienden klacht in. De eigenaar van PIP, de Fransman Jean-Claude Mas, kreeg in 2013 een gevangenisstraf van vier jaar en een boete van 75.000 euro opgelegd. Mas ging in beroep, maar won de zaak niet.