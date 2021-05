Scholen rond Nationaal Park Hoge Kempen voorlopig nog open: "Veel kinderen blijven wel thuis"

"Er komen heel veel vragen van de kinderen, zelfs van kleuters. Ze willen weten wat er juist aan de hand is", vertelt Lene Colla, directrice van basisschool Op Het Boseind in Maasmechelen. De school ligt vlakbij het bos waar de gewapende militair zich zou bevinden. Op advies van de preventieadviseur blijft de school voorlopig open. De poorten moeten uit voorzorg wel gesloten blijven. "De preventieadviseur overlegt met de politiecommissaris van Maasmechelen en zal van zodra het nodig is, de school sluiten", zegt Colla.