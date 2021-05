BEKIJK - Verloren gewaande beelden van iconische Sherlock Holmes-film van de BBC teruggevonden ... in het VRT-archief

“De Britten zijn sterk in het maken van steengoede televisie, maar minder goed in het bewaren ervan. Begrijpelijk, want beelddragers werden in de jaren 60 vaak gewist en opnieuw gebruikt”, zegt Reinier Wels. “Op die manier is er veel verloren gegaan, waardoor tv-liefhebbers soms fanatiek op zoek zijn naar die verloren gewaande fragmenten.”

Wie zoekt, die vindt. Wels komt een bijzonder fragment in het VRT-archief op het spoor via hetarchief.be: een platform waar sneurneuzen wereldwijd allerlei archiefven kunnen doorploegen. De archieftool verzamelt geen beeldmateriaal, maar wel de zogenoemde "metadata": de omschrijvingen van wie er waarin te zien is op welk beeldmateriaal. Dat leidt Wels in zijn zoektocht naar de Sherlock Holmes-reeks rechtstreeks naar de VRT.

"Ik vergelijk die archiefwebsite wel eens met zo’n grijphaak op de kermis: je duikt ermee in een fantastische berg materiaal en dan is het spannend afwachten wat er tevoorschijn komt. Dankzij het gebruik van de juiste zoektermen kon ik die Sherlock Holmes uit 1968, in het VRT-archief terugvinden.”