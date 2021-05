Sint-Niklaas geeft jongeren 20.000 euro voor radiocaravan om mentale weerbaarheid te verhogen

“De radiocaravan zal de verschillende wijken van Sint-Niklaas bezoeken”, vertelt Hanne Arens. Zij is één van de initiatiefnemers. Het is de bedoeling dat er verbinding komt door muziek te spelen en te beluisteren, interviews af te nemen, verhalen te delen, taboes te doorbreken en radio te maken. “Alle jongeren mogen meedoen. Het is voor en door de jeugd.”