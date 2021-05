BEKIJK - Skyline van Zelzate nooit meer dezelfde: 150 meter hoge schouw tegen de vlakte

De Kuhlmannschouw moet plaatsmaken omdat de hele industriële site in er gesaneerd wordt om later nieuwe bedrijven te kunnen inplanten. Het terrein strekt zich uit over het grondgebied van Zelzate en Evergem, in de Gentse haven. Er zijn enkele Duitse bunkers opgegraven die intussen in het centrum van Zelzate staan. Ook het bedrijfsrestaurant voor de fabrieksbazen kent een tweede leven als bureau van projectontwikkelaar Deme.

