BEKIJK - vanaf 21u de tweede halve finale van Songfestival: wie worden concurrenten van Hooverphonic in de finale?

De organisatie achter het Songfestival had zich op deze situatie voorbereid. Daarom heeft elk land zijn act vooraf opgenomen, zodat die in het geval van een coronabesmetting uitgezonden kan worden. Ook Hooverphonic heeft in geval van nood zo'n "videoclip" achter de hand, opgenomen in Paleis 5 in Brussel. In de eerste halve finale dinsdag nam Australië ook al op die manier deel aan de liedjeswedstrijd. Op die manier kon het Songfestivalgekke land er ondanks de reisbeperkingen toch bij zijn.

Australië kon de professionele jury's en het Europese publiek met die videoclip echter niet overtuigen. Doet IJsland dat wel? Vorig jaar had het land met "Think about things", een aanstekelijk nummer met een grappig dansje, goud in handen. IJsland won dan ook weinig verrassend het "digitale Songfestival", georganiseerd door enkele fansites. Ook dit jaar worden ze genoemd bij de favorieten.