Stoomtrein Maldegem rijdt voor eerst sinds coronacrisis weer uit met passagiers

Vanaf het pinksterweekend rijdt stoomlocomotief Fred opnieuw elke zon- en feestdag uit in Maldegem. Daar herstart het stoomcentrum haar activiteiten mét respect voor de coronaregels. Wie een ritje wil maken op de stoomtrein kan een uurslot reserveren op zon- en feestdagen. De trein zal nog tot september rijden. De heropening is er nu pas omdat er nog een stuk spoor vernieuwd moest worden in Adegem, bij Maldegem.