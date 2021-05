Topman Hamas verwacht een staakt-het-vuren "binnen een dag of twee"

De Amerikaanse president Joe Biden heeft gisteren nog getelefoneerd met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hij heeft erop aangedrongen om minder aanvallen uit te voeren en toe te werken naar een staakt-het-vuren.



Maar Netanyahu liet na dat gesprek duidelijk verstaan dat hij vastbesloten is door te gaan met de militaire operatie in Gaza tot het doel is bereikt en de rust en veiligheid van de Israëlische burgers verzekerd is.