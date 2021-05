Ultralopers willen record vestigen door de hoogte van Mount Everest drie keer na elkaar te lopen

De discipline die Rik en Kevin beoefenen heet "everesting". "Bij everesting neem je een helling naar keuze en die moet je op en af lopen tot je aan de hoogte van de Mount Everest komt. Dat is 8848 meter", legt Rik uit. "Vorig jaar hebben we de dubbele everesting gedaan en nu gaan we dus voor de triple."

Het duo hoopt ten laatste zondagmiddag klaar te zijn en zo een nieuw record te vestigen. "Dat is enorm lang, vooral omdat we weinig slaap hebben. Na elke everesting mogen we volgens de spelregels twee uur slapen. Dus in totaal gaan we maar vier uurtjes slaap hebben", vertelt Kevin. 's Nachts lopen de ultralopers dus ook gewoon verder. "Het is aangenaam dat de trap hier verlicht is. Dus we hoeven geen lampje op ons hoofd te dragen. De laatste uren voor de zon weer opkomt, zijn meestal de zwaarste uren. Je vecht tegen de slaap en je maag werkt ook moeilijker", aldus Rik.