Vandalen besmeuren en stelen losse stoelen in Gentse parken: “Nog drie exemplaren vermist”

Ook bij het proefproject vorig jaar in het Zuid- en het Coyendanspark verdwenen er af en toe stoelen maar dat betekent niet dat we het hele project moeten afblazen”, gaat De Bruycker verder. “De meeste Gentenaars deugen en vinden het een tof project. We krijgen er erg goede reacties op en gaan er dan ook mee door.”

Ook in Maldegem verdwijnen er af en toe stoelen die dan later terug gevonden worden. “Op dit moment is er 1 exemplaar vermist, maar dat komt misschien letterlijk boven water als we eens in de Ede gaan kijken”, klinkt het daar.