Vier honden vergiftigd aan Scheldedijk in Dendermonde: "Door gehaktballetjes met slakkenvergif in"

Uit voorzorg heeft Van Brussel meteen naar de dierenarts gebeld. "Die heeft dan een product toegediend om de honden te laten overgeven. En dan zijn er gehaktballetjes terug gevonden, die ze tijdens de wandeling gegeten hebben." Ook in Lier werden vorige maand vergiftigde gehaktballetjes teruggevonden.

De gehaktballetjes zijn geanalyseerd in het labo van de dierenkliniek in Merelbeke. "Daar is uitgekomen dat het slakkenvergif is, ook meer bekend als Metaldehyde", vertelt de hondeneigenaar. Een van de vier honden is eraan overleden. Pas vanavond is duidelijk of ook de andere honden het zullen overleven.