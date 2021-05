"Vaccinatiebereidheid lager bij jongeren en afhankelijk van politieke voorkeur", Ivan De Vadder over De Stemming

Los van de vaccinatiebereidheid is 7 op de 10 Vlamingen er wel van overtuigd dat de vaccins ons naar het rijk van de vrijheid zullen leiden. Voor een aantal mensen is dat rijk al in zicht, maar voor de meerderheid is het nog wachten op een eerste prik. Gunnen we de mensen die al een vaccin gekregen hebben meer vrijheden dan de mensen die nog wachten op een spuitje?