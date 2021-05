VS geeft verzet op tegen omstreden Nord Stream 2-gaspijpleiding en wil samenwerking met Rusland

Gisteravond raakte ook bekend dat Washington dan toch geen sancties zal nemen tegen Nord Stream 2, de omstreden gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland. De regering-Biden besliste om het hoofdbedrijf achter het project, Nord Stream AG en zijn directeur, te sparen. De VS is nog steeds tegen het project gekant, maar Blinken zegt dat sancties niet in het belang zijn van de VS. De Amerikanen willen bondgenoot Duitsland namelijk niet tegen zich in het harnas jagen. Washington vindt wel dat Duitsland en de EU zich ermee te veel afhankelijk maken van Rusland.

Maar de VS legde dan weer wel sancties op tegen enkele Russische schepen en bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van de gaspijpleiding. Maar verwacht wordt dat die weinig impact zullen hebben op het totale project. Het miljardenproject zal waarschijnlijk dit jaar nog worden afgerond.