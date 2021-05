Waarom blijven chirurgische mondmaskers in supermarkten zo duur? "Massale voorraad mag niet met verlies verkocht worden"

Bij Delhaize krijg je er sinds kort per doos van 50 nog een gratis doos bovenop. Maar dan nog kost een doos van 50 stuks 14 euro.

Action lijkt de winnaar: je betaalt de helft minder per stuk. Maar dat is nog duur in vergelijking met supermarkten in het buitenland. E. Leclerc, de bekende supermarkt in Frankrijk, heeft vorig jaar in september de prijs voor 50 mondmaskers doen zakken naar 5 euro. Vandaag is de prijs bij E. Leclerc zelfs gezakt naar 2 euro.

Enkel op de markt ziet De Inspecteur in België lagere prijzen. Daar zijn er marktkramers die 4, 5 of 6 euro vragen voor een doos van 50 stuks. Dan kost een mondmasker tussen de 0,08 en 0,12 euro per stuk.