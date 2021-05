Korte keten-landbouw is helemaal in: "Het is niet oubollig, we geven er een moderne toets aan"

Nog een hele week is het de Week van de Korte Keten, een jaarlijkse actie die focust op het lokaal winkelen bij de boer, bij een hoevewinkel of op een markt. Radio 2 Limburg ging langs bij drie Limburgse boeren die elk op hun eigen manier bijdragen tot een zo kort mogelijke keten tussen de producent en de klant. "Wij vermarkten onze lammeren volledig zelf. Er gaat bij ons niets weg naar een grootwarenhuis, dat is onze bewuste keuze", zegt Lissy van het Sint-Annahof in Lummen. "Lamsvlees is sowieso iets dat nog vrij onbekend is en hetgeen wat je in de detailhandel vindt, zijn kottelets of filets, terwijl er nog veel meer lekkers aan een lammetje hangt."

Eef van Buurderij in Herk sluit zich daarbij aan en vindt het belangrijk dat consument en producent met elkaar in contact komen. Zo leer je ook het verhaal achter het product kennen. "Je kan hier effectief zien hoe de lammetjes behandeld worden en wat ermee gedaan wordt. Zo merk je ook hoe hoogstaand de kwaliteit is", zegt Eef. "Je kan ook rechtstreeks tips vragen, bijvoorbeeld hoe je je vlees het beste bakt."