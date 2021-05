Kruispunten op Leuvensesteenweg in Aarschot worden veiliger

Wegen en Verkeer heeft samen met de stad Aarschot en de gemeente Rotselaar beslist om de straat Vorsenzang te “knippen” voor het gemotoriseerde verkeer. Na de herinrichting zal je die straat dus met de auto niet meer kunnen in- of uitrijden. Mensen die Vorsenzang toch met de wagen willen bereiken, zullen dat nog altijd kunnen doen via de Wipstraat en de Begijnendijksesteenweg. “Voor de verkeersveiligheid in onze stad is dit een belangrijke stap voorwaarts,” vindt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD). “De kruispunten met de Leuvensesteenweg en de Pastoor Dergentstraat en Begijnendijksesteenweg zijn echt gevaarlijke punten. Het blijft uitkijken naar de definitieve heraanleg van de Leuvensesteenweg, maar in tussentijd verbeteren we samen met de minister de verkeersveiligheid aanzienlijk.”

De werken zouden tegen half juli, wanneer het bouwverlof start, moeten zijn afgerond.