"Zwanst na nie": Peter Van den Begin en Stefaan Degand spelen Antwerpse dokwerkers in sensibiliserende minireeks

De minireeks kreeg de sprekende naam "Zwanst na nie". In de reeks gaan acteurs Peter Van den Begin en Stefaan Degand in dialoog over gevoelige onderwerpen. Zo gaat het eerste filmpje over veiligheid in de haven. Met een kwinkslag wijst het duo alle collega-havenarbeiders op de gevaren van werken met luide muziek in de oren en op het belang van veiligheidshandschoenen.