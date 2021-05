"Leuk dat jury nu mag applaudisseren": week van de waarheid voor 6 finalisten van de Koningin Elisabethwedstrijd piano

Nu de ene liedjeswedstrijd is afgelopen is het tijd voor dat andere muzikale hoogtepunt van het jaar: de finaleweek van de Koningin Elisabethwedstrijd. Piano is aan de beurt deze keer, na de afgelaste editie van vorig jaar. Wegens corona zijn er maar half zoveel halvefinalisten (12) en finalisten (6) en mogen enkel juryleden in de zaal zitten. Gewone stervelingen kijken en luisteren thuis.