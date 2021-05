Nieuwe vorm van oplichting: spammers richten pijlen op je digitale agenda en plannen die vol met vreemde afspraken

Na de zogezegde sms’jes van Bpost duikt er nu alweer een nieuwe vorm van oplichting op. Oplichters plannen de agenda van je smartphone vol met vreemde afspraken, bijvoorbeeld voor seksuele afspraakjes of om cryptomunten te kopen. Het zou voor de oplichters niet moeilijk zijn om toegang te krijgen tot onze agenda? “Agenda-uitnodigingen raken gemakkelijker door je spamfilter dan phishingmails, de filters van kalenders zijn minder streng", legt Frederik Van De Meulebroucke, ethisch phisher bij Phished, uit.

Hoe werkt het?

De afspraken komen in je agenda terecht, omdat je bijvoorbeeld op een pop-up hebt geklikt tijdens het surfen. Klik je die te snel weg en lees je die niet goed, zeg je soms zelf toe om afspraken in je agenda toe te laten. "Vanaf dan lijkt het erop dat je een virus op je gsm hebt. Je agenda wordt vol spamberichten gezet waardoor je denkt dat je gehackt bent”, vertelt Van De Meulebroucke. De afspraken zijn op zich niet schadelijk, maar natuurlijk laten de oplichters het niet alleen bij die irritante spam-berichten die bovendien uur na uur op je beginscherm verschijnen. Ze proberen uiteindelijk ook echt op je gsm binnen te dringen

Hackers laten je dus geloven dat je een virus op je smartphone hebt en vervolgens bieden ze zelf de oplossing aan. “Dat doen ze door een mail of bericht te sturen met een link om zogezegd een gratis antivirus te downloaden. Maar dat werkt natuurlijk omgekeerd, want het is net in die link dat het échte virus zit”, waarschuwt van De Meulebroucke. “Een antivirus installeren gebeurt nooit op die manier, daarvoor moet je bij een professionele aanbieder zijn”, zegt van De Meulebroucke.

Wat kan je eraan doen?

"Je hoeft niet te panikeren”, stelt Van De Meulebroucke gerust. “Een eerste optie is om de berichten gewoon te negeren en te wachten tot het stopt, maar dat is natuurlijk vervelend.” Gelukkig is er ook een snellere optie om van die vervelende afspraken af te geraken, zegt de phishingexpert: “Als je naar de instellingen van je agenda gaat, kan je de afspraken gemakkelijk verwijderen.” Tussen de opties om verjaardagen van vrienden of feestdagen in België zal je plots ook die spam-dienst zien staan, die je dan kan annuleren of verwijderen.

“Gelukkig is het heel duidelijk dat het om spam gaat en heb je snel door dat er iets niet klopt. Toch blijf je best alert”, zegt Van De Meulebroucke. "Elke mail kan een phishingmail zijn. Klik dus nooit zomaar op een link. Bovendien staan er in de verschillende agenda-afspraken ook links naar schimmige websites, waar je beter niet terecht komt. Dus blijf opletten."