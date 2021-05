Amerikaans president Biden tekent wet om haatmisdrijven tegen Aziaten aan te pakken

Nu het Amerikaanse congres in handen van de Democraten is, voeren verschillende congresleden en activisten de druk op om haat en discriminatie tegen mensen van Aziatische afkomst aan te pakken. Volgens verschillende onder hen heeft de toename in haatmisdrijven ook te maken met het groeiende anti-Chinese sentiment in de VS en aan de taal van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Die laatste noemde het coronavirus "het Chinese virus" of de "kung flu" en insinueerde dat COVID-19 misschien wel gemaakt was in een Chinees laboratorium.