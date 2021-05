Feest bij Palestijnen, scepsis bij Israëli's: "Israël kon niet anders dan akkoord gaan", zegt correspondent

Feest in Rammalah en Hebron, op de Westelijke Jordaanoever, Palestijns gebied. Ook in het zwaar getroffen Gaza-stad wordt door de Palestijnen tussen het puin gevierd. Na dagen van Israëlische bombardementen, klinken nu de knallen van vuurwerk. "Allah is groot", is bij de feestende menigte te horen. " "Dit is een overwinnig op de joden. We hopen dat God ons bijstaat", klinkt het bij een jonge Palestijn in Rammalah.