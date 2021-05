Willem Reyniers (21) uit Antwerpen is nieuwe schaapherder van Gent: "Dit is echt mijn droomjob"

Willems trouwe compagnon de route is herdershond Jimmy. De hond is erg ervaren en voelt zich heel erg op zijn gemak bij zijn nieuwe baas. “Hij woont al een tijdje bij mij in in Antwerpen. Jimmy is echt een fantastisch lieve hond die perfect doet wat er van hem verwacht wordt. Hij is ook erg zelfstandig. Enkel op taalvlak zal hij nog wat Nederlands moeten leren, want de vorige herder was een Albanees en hij gaf in die taal commando’s. Vooral die specifieke bevelen zijn nog een beetje moeilijk, maar ondertussen begrijpt hij al wat Nederlands”, lacht hij.