Hoe krijg je een coronacertificaat om te reizen? En wat als je nog maar één vaccin hebt gekregen? 

Geen vaccin of antistoffen in je bloed? Dan ben je aangewezen op een test om op reis te kunnen vertrekken. Wat als de Belgen deze zomer dan massaal om testen komen vragen? Zijn onze testcentra daar wel klaar voor?

"We zijn er volop mee bezig en die vraag baart ons wel zorgen," zegt Herman Goossens, voorzitter van de taskforce testing. "Op piekmomenten zullen we wellicht 50 à 60 duizend tests per dag nodig hebben. Qua capaciteit in de laboratoria zullen we dat wel aankunnen, maar het probleem ligt eerder bij de afname. De huisartsen willen die reizigers niet zien in hun praktijk, want zij zijn niet ziek. We zullen dat dus moeten opvangen met de test- en triagecentra. Daar zullen we eventueel moeten bijsturen om te zorgen dat zij voldoende capaciteit hebben. Daar maken we ons wel zorgen over, dus we zijn al volop aan het voorbereiden."