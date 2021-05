Archeologische vondst uit Aalst geeft pas na 15 jaar geheim prijs: "Riem van 200 jaar oud tegen liesbreuk"

In de Codex is er een eerste melding terug te vinden onder het jaar 1754. Het klooster betaalde toen 5 stuivers voor een breukband. "Zo'n band is niet duur als je het vergelijkt met de andere kosten in de lijst, hij kostte ongeveer evenveel als een kip toen." In 1758 is er een nieuwe melding, dan expliciet met de naamsvermelding van kloostermonnik Patrick. "Het is heel bijzonder dat we zoveel jaar later en na verder onderzoek zelfs een gezicht kunnen plakken op een vondst uit de 18de eeuw waar we lang over in het duister tastten."